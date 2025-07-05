Азербайджан выразил готовность оказать помощь в поставках природного газа Сирии. Об этом говорится в заявлении турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана журналистам по возвращении из Азербайджана.

Эрдоган уточнил, что об этом ему сказал лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

«В ходе встречи мой брат Ильхам Алиев сказал о готовности оказать всестороннюю поддержку в вопросе природного газа для Сирии. То, что Ильхам Алиев выразил такую позицию, имеет большое значение. Потому что на сегодняшний день основной проблемой Сирии является дефицит газа, который необходим для получения энергии. Есть серьёзные проблемы с энергоснабжением в стране. Мы тоже стараемся помогать с энергией до определённого уровня. Но услышав эту радостную новость от Ильхама Алиева, я действительно почувствовал удовлетворение. По приезду сообщу об этом министру энергетики Турции. Он в свою очередь проинформирует об этом Шараа (лидера Сирии). Мы хотим объединить наши усилия, и действовать вместе», — добавил Эрдоган.