Президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сфотографировались перед административным зданием Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

«Да здравствуют Турция, Азербайджан и Пакистан», — сказал Шариф.

«Машаллах», — ответили Эрдоган и Алиев.

Встреча лидеров прошла на фоне продолжающегося укрепления регионального сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.

Фотография символизирует сплоченность трёх братских стран и их поддержку территориальной целостности Азербайджана.

