Маршал авиации Пакистана поздравил Азербайджан по случаю исторической победы в Отечественной войне

Посол Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан Хазар Фархадов встретился с Командующим Военно-воздушными силами Пакистана, маршалом авиации Захиром Бабаром Сидху.

В ходе встречи посол отметил, что Азербайджан и его народ высоко ценят политическую и моральную поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану примерно за 30 лет оккупации территорий Азербайджана Арменией, а также в ходе 44-летней Отечественной войны, выразил признательность за это, пишет АПА.

Маршал авиации Захир Бабар Сидху поздравил Азербайджан и азербайджанскую армию по случаю исторической победы в Отечественной войне, одержанной 8 ноября 2020 года, и подчеркнул, что будет сделано всё возможное для ещё большего развития военных связей между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией.

В ходе встречи были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества, обмена опытом между нашими странами.