«Историческая Россия» Путина — так где же заканчиваются ее границы?

30-летняя годовщина распада СССР продолжает оставаться одной из топ-тем политической повестки дня, и не только в России. Теперь на эту тему высказался президент РФ Владимир Путин. В эфире телеканала «Россия 24» он назвал распад СССР «трагедией» и добавил: «Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз».

Можно, конечно, отмахнуться и посоветовать «не преувеличивать». Только вот это заявление Путина требует комментария, и развёрнутого.

Можно, конечно, провести небольшой ликбез по истории и историографии и максимально напомнить Владимиру Владимировичу, что с границами «исторической России» он несколько погорячился. И что, к примеру, Азербайджан, завоёванный Россией в начале XIX века, не является «исторической Россией» точно так же, как Венесуэла и Куба не являются «исторической Испанией», а Индия — «исторической Великобританией». И если пытаться привести государственные границы в соответствие с историческими, то под вопросом окажутся не только Калининград — исторический литовский Караляучус, а потом уже Кёнигсберг, или исторически принадлежавший Японии остров Сахалин, но и вся Сибирь (территория Сибирского ханства, если кто забыл), первая столица Казахстана Оренбург и Омск, точнее, казахский Омби, и даже Санкт-Петербург, где уже стояла шведская крепость и где, процитируем в который уже раз Пушкина, «прежде финский рыболов, Печальный пасынок природы, Один у низких берегов Бросал в неведомые воды Свой ветхой невод».

И точно так же можно с изрядной долей иронии напомнить, что Владимир Владимирович Путин нечаянно обнулил титанические усилия советской, да и российской пропаганды, представлявшей СССР как «союз равноправных республик». Президент России, если кто не понял, теперь уже официально признал: так и так, Советский Союз — это была, оказывается, «историческая Россия». То бишь реинкарнация Российской империи, что официальная пропаганда и СССР, и России всегда гневно отрицала.

Интересно, конечно, как теперь переварят путинское нечаянное откровение фанаты СССР, которых бросает в истерику от одного упоминания о колониальном гнетё в «стране победившего социализма и пролетарского интернационализма».

Но куда важнее другое. Откровения Путина совпали по времени с громким политическим скандалом. Напомним: как уже рассказывал Minval.az, Путин потребовал от НАТО письменных гарантий, что Североатлантический альянс более не станет расширяться на восток.

Проще говоря, при помощи разговоров об СССР как об «исторической России» Владимир Путин не только пытается сыграть на фантомных болях особо упёртых российских державников. Это еще и явная «заявка» Москвы на установление этой самой «сферы интересов» в границах бывшего СССР. Где, напомним, частью» исторической России» объявлены независимые государства. Сегодня Кремль требует, чтобы эти страны не вступали в НАТО и ЕС. И не только. Москва уже пытается диктовать соседям, как им изучать собственную историю, как называть улицы и даже на каком языке разговаривать. Азербайджан, если кто забыл, в 1994 году наказывали за подписание Контракта Века, устроив транспортную блокаду. А уж в июльских боях 2020 года и даже 44-дневной войне «трубопроводный подтекст» виден невооружённым глазом. Наконец, готовить аннексию Крыма, судя по многим косвенным признакам, Москва тоже начала еще при Януковиче. А это уже явная параллель с отторжением от Азербайджана Западного Зангезура.

Другой вопрос, что, судя по всему, мир не намерен признавать за Россией особый статус на бывшей территории СССР или даже СЖВ с ОВД. Путин в ответ на свои требования «письменных гарантий нерасширения НАТО» уже получил жесткую отповедь от генсека НАТО Йенса Столтенберга: у России нет права вето в этом вопросе. Более того, глава Североатлантического альянса назвал неприемлемыми попытки РФ установить свою «сферу интересов».

Но, возможно, в заявлении Путина есть и, скажем так, эмоциональная сторона. Точнее, подспудный страх перед тем, что процесс, который он назвал «распадом исторической России», еще не закончился. Достаточно вспомнить его нервную реакцию на слова кинорежиссера Александра Сокурова и фразу, что это зловредное НАТО пытается «превратить Россию в Московию», притом что никаких попыток поддержать сепаратизм внутри РФ страны Запада не делают. Но, судя по всему, о риске дезинтеграционных процессов в самой России Путин знает куда больше Сокурова. Отсюда и попытки «выдавливания» национальных языков из образовательной сферы, и «накачка» репрессивного аппарата вроде той же «Росгвардии», притом что реальный потенциал российской оппозиции явно не требует такого трудоемкого и затратного противодействия, и даже настойчивые попытки любой ценой «сломать парадигму», запустить обратный ход исторического «маятника» и приступить к «собиранию земель» — а это и аннексия Крыма, и оккупация Сухуми и Цхинвали, и «тихая приватизация» Беларуси.

Только вот, как показывает пример той же Сербии времён Милошевича, результаты у этой тактики оказываются обратными ожидаемым. И попытка превратить «границы исторической России» вполне могут привести как раз к появлению на политической карте границ «Московии». Даже если на это совсем и не рассчитывали.

Нурани