Гасанов велел провести мероприятия по случаю Дня памяти Гейдара Алиева

По поручению Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 12 декабря во всех родах войск Азербайджанской Армии, Отдельной общевойсковой армии, войсковых объединениях и соединениях, специальных военно-учебных заведениях был проведен ряд мероприятий по случаю Дня памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На мероприятиях с участием личного состава и представителей общественности сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, отдавших жизни во имя суверенитета и территориальной целостности нашей республики, прозвучал Государственный Гимн.

Выступившие на мероприятиях поведали о славном жизненном пути и исторических заслугах Общенационального лидера перед Родиной. Было отмечено, что в результате дальновидной внутренней и внешней политики Гейдара Алиева в годы его руководства Азербайджаном авторитет нашей страны возрос, было достигнуто всестороннее развитие, обеспечена вечная и нерушимая независимость.

Подчеркивалось, что Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами господин Ильхам Алиев успешно продолжает политику Общенационального лидера во всех отраслях, в том числе и в деле армейского строительства.

На мероприятиях были продемонстрированы документальные фильмы, повествующие о славной жизни и деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева.



