В азербайджанской армии ведется серьезная борьба с COVID-19

Состоялась очередная церемония выпуска военных врачей, обучающихся в резидентуре военно-медицинского факультета.

На мероприятии было отмечено, что выпускники получили образование у ведущих педагогов республики, а во время Отечественной войны резиденты наряду с военными врачами были командированы на фронт, где оказывали раненым военнослужащим первую медицинскую помощь. Было особо подчеркнуто, что в нашей армии ведется серьезная борьба с пандемией COVID-19, отмечались неоценимые заслуги курсантов, резидентов и врачей в этой области, сообщает Минобороны.

В заключение присуствующим был показан небольшой слайд-фильм о работе молодых военных врачей.