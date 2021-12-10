В результате устроенной Арменией провокации на границе с Азербайджаном погиб армянский военный, есть раненые

Один военнослужащий ВС Армении погиб, несколько ранены в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, сообщает Минобороны Армении.

«Днем 10 декабря в результате перестрелки (…) с армянской стороны один военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения», — сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что информация о личностях и состоянии раненых уточняется.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении в пятницу предприняли очередную провокацию на границе. «10 декабря около 12:00 армянские воинские подразделения с боевых позиций, расположенных в направлении Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе», — указывало Минобороны Азербайджана.

Ведомство подчеркнуло, что азербайджанские военные предприняли ответные меры и в кратчайшие сроки подавили огонь противника.