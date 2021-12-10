Военнослужащий ГПС умер от сердечного приступа

10 декабря примерно в 10:30 по предварительной информации в воинской части из-за сердечного приступа ухудшилось самочувствие военнослужащего действительной сверхсрочной службы Газахской отдельной пограничной дивизии Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), старшего сержанта Мамедзаде Парвиза Баба оглу (1995 г.р.).

Об этом сообщили в ГПС.

Сообщается, что были приняты незамедлительные меры по его доставке в Газахскую центральную районную больницу, но военнослужащий скончался по дороге в больницу. Принимаются меры по установлению причины смерти П.Мамедзаде.