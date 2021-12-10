Разработчик назвал преимущества российских дронов-камикадзе

Российскую армию скоро вооружат дронами-камикадзе, которые могут применять так называемым рой — единовременная массированная атака на врага. Об этом в беседе с «Известями» рассказал главный конструктор компании-разработчика ZALA AERO Александр Захаров.

Он отметил, что практика последних конфликтов в мире продемонстрировала, что барражирующие боеприпасы показали наибольшую эффективность, когда их использовали против легкобронированной техники, живой силы противника и объектов инфраструктуры.

По словам Захарова, таких беспилотников заключается в возможности запуска с неподготовленных площадок и с расстояния большего, чем у классических артиллерийских боеприпасов.

«Это уникальное преимущество. Отследить место старта практически невозможно, что обеспечивает одно из основных требований — безопасность личного состава. Всего два человека могут запустить десяток управляемых боеприпасов буквально из кузова стандартного фургона», — рассказал конструктор.