Герасимов: Российские миротворцы в Карабахе сосредоточены на решении гуманитарных задач

Российские военнослужащие в рамках миротворческой операции в Карабахе сосредоточены сейчас на возвращении пленных, реализации инфраструктурных проектов и решении других гуманитарных задач, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Кроме контроля прекращения огня и всех военных действий усилия наших миротворцев сосредоточены на восстановлении мирной жизни в регионе, при этом успешно решаются гуманитарные задачи», — сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств, передает Интерфакс-Азербайджан.

Основными из этих задач он назвал «разминирование местности и объектов, возвращение военнопленных и удерживаемых лиц, поиск тел погибших, обеспечение безопасности доставки гуманитарных грузов и реализацию инфраструктурных проектов».

«Российские Вооружённые силы продолжают выполнять миротворческие задачи в Карабахе. Более года назад удалось остановить кровопролитную войну и создать условия для восстановления мира в регионе. В целях снижения напряжённости и соблюдения режима прекращения огня российскими миротворцами организовано дежурство на наблюдательных постах и патрулирование района проведения миротворческой операции», — сказал Герасимов.

Он также напомнил, что «дополнительно для контроля за прекращением огня и всех военных действий с января этого года в Агдамском районе функционирует совместный Российско-Турецкий центр».