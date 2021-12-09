Ну вот и поговорили

Между Россией и США— очередная дипломатическая перепалка. МИД РФ вручил ноту протеста посольству США из-за «провокационных действий» военной авиации стран НАТО, ставящей под угрозу гражданские рейсы. Авторы заявления, размещённого на сайте российского внешнеполитического ведомства, перечисляют несколько инцидентов, когда в результате действий самолетов ВВС США и американских беспилотников над Чёрным морем под угрозой оказывались гражданские самолёты, а однажды даже борт специального лётного отряда «Россия», а затем предупреждают: «Оставляя за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и ведомых ими членов НАТО, призываем к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряженности, в том числе вариантов предотвращения опасных инцидентов в воздухе и на море. В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства».

Здесь, конечно, нелишне вспомнить, как Россия еще до аннексии Крыма устроила впечатляющую «войну нервов в воздухе», и ее военные самолёты, нередко с выключенными транспондерами, пересекали гражданские авиатрассы. И что однажды один из лайнеров «президентского» российского авиаотряда «залетел» в воздушное пространство Эстонии. Но куда важнее другое. «Воздушные претензии» США с обещаниями «задействовать все имеющиеся в распоряжении средства» на Смоленской площади высказали на следующий день после долгожданного разговора по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Официальные новости об этой беседе, как того и следовало ожидать, достаточно скупые и пикантными подробностями не изобилуют. Более того, уже после в беседах «на своих площадках» и Владимир Путин, и Джо Байден постарались убедить аудиторию, что озвучили принципиальные для себя позиции. Путин, утверждает его пресс-служба, обратил внимание своего собеседника на «деструктивное поведение» властей Украины и предостерегал от попыток НАТО «освоить» территорию Украины. А президент США Джо Байден, комментируя переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, рассказал, что он ясно дал понять своему собеседнику о том, что если Россия «вторгнется» на Украину, то Москву ожидают экономические последствия, «которых не было раньше». «Россию ждут серьезные последствия при вторжении на Украину», — цитируют его информагентства.

Но судя по тому, что после разговора Путина и Байдена МИД России вызывает посла США, вручает ноту и озвучивает угрозы— это верный признак, что Москва и Вашингтон по Чёрному морю так и не договорились.

Формально, конечно, противостояние в Чёрном море не затрагивает территорию Азербайджана. Но еще осенью 2018 года, во время нашумевшего «перехвата» Россией украинских бронекатеров в Керченском проливе, стало известно, что Россия создаёт этакий «военный барьер» на Чёрном море. По официальной версии, это российский ответ на натовские устремления Грузии и Украины. По «полуофициальной» — необходимость обеспечить безопасность Сочи, откуда управление страной осуществляется едва ли не чаще, чем из Москвы. В реальности же примеры оккупированных грузинской Абхазии и украинского Крыма — достаточная информация к размышлению, «обороняться» или осуществлять экспансию намерена здесь Москва. И самое главное, это то же стратегическое направление, в которое увязаны и российская база «Хмеймим» в Сирии, и база в армянском Гюмри, и Каспийская флотилия, получившая недавно новую базу в Дагестане. И вряд ли случайно, что именно в сторону Азербайджана удалился американский самолёт-разведчик, появившийся на Чёрном море. Более того, за два года, прошедшие после «морского боя» в Керченском проливе, на восточном фланге этого военного рубежа баланс сил уже сместился: Армению, любимый форпост России, в результате 44-дневной войны вышибли «Железным кулаком» из Карабаха, а это, если кто забыл, важнейший горный узел, позволяющий контролировать транспортные коммуникации на равнине. Российские миротворцы без танков, военной авиации и артиллерии вряд ли могут заменить прежнюю «серую зону» оккупированного Карабаха, где количество танков превышало отведённые Армении квоты ДОВСЕ.

Теперь же, как и два года назад, центр тяжести сместился в Чёрное море, где Россия не просто ужесточает риторику — речь идет о «войне слов» на фоне стягивания войск.

Но являются ли озвученные на Смоленской площади угрозы для России признаком силы или слабости — вот это уже интересно. Особенно с учетом куда большей, чем у России, огневой мощи кораблей ВМС США. Во всяком случае, украинские военные эксперты уверены: даже один американский эсминец из числа тех, кто регулярно входит в акваторию Черного моря, способен потопить весь Черноморский флот РФ. Можно, конечно, отмахнуться и заявить, что Украина выдаёт желаемое за действительное, но азербайджанская аудитория во время 44-дневной войны имела возможность наглядно сравнить качество и адекватность российских и украинских военно-экспертных оценок. Другое дело — уверенность Москвы, что США и их союзники не станут воевать за Украину, а военную мощь самой Украины можно вообще не принимать в расчёт.

Только вот, во-первых, Россия и ее союзники уже, пардон, «лопухнулись» с оценками расстановки сил в Карабахе и просто не могли представить себе, насколько изменились и азербайджанская армия, и баланс сил по сравнению с девяностыми. А во-вторых, совсем недавно, 7 декабря, в США отметили 80-ю годовщину нападения Японии на Перл-Харбор. Когда в Токио тоже делали ставку на недостаток воли и решимости у США. И жестоко ошибались.

И это тот случай, когда невыученные уроки истории обещают неприятности посерьёзнее хрестоматийной двойки.

Нурани