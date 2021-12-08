Как десятки армянских солдат сдались горстке азербайджанских спецназовцев

Армянский правозащитник Ваан Оганесян на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал признания военнослужащих, в ходе 44-дневной войны добровольно сдавшихся азербайджанскому спецназу.

«Нас было 62 человека, но они продолжали идти в нашу сторону. Просидев минут 15-20 у позиции, мы решили подойти к солдатам, чтобы понять, что происходит. Один из них на беглом русском языке попросил нас не беспокоиться, поэтому мы сдались. Я подошел и увидел, что их было 4-5 человек. У костра стояли еще 3-4 азербайджанца», — сказал С.Г, вернувшийся из азербайджанского плена.

«Мы покинули позицию всем штабом. Мы по очереди передали наше оружие азербайджанцам, после чего нас попросили пойти с ними. Там было 7 азербайджанцев и один их командир», — приводит слова военнопленного Р.К армянский правозащитник.

«Около 8 вечера мы вышли на указанные позиции и увидели отряд спецназа «Яшма». Их было 6-7 человек, и мы решили сдать свое оружие», — говорит С.П.

«Дойдя до неизвестной территории, азербайджанские отряды спецназначения, около 6-8 человек, вышли к нам, представились и предложили сдать наше оружие, боеприпасы и обмундирование», — сказал Н.Д.