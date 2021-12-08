Спецназ Отдельной общевойсковой армии провел учения в Нахчыване

В Отдельной общевойсковой армии проведены тактико-специальные учения подразделений спецназа на тему «Проведение антитеррористических операций в населенных пунктах».
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе учений, группам спецназа было поручено обезвредить террористическую группировку условного противника, планировавшую осуществить провокацию среди мирного населения.
На учениях, проведенных в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке, наши спецназовцы выполнили задачи по пресечению диверсии противника.