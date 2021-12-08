Австралия также решила присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае



Власти Австралии решили присоединиться к объявленному США дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, передает The Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление премьер-министра страны Скотта Моррисона.

Политик подчеркнул, что на Игры не поедут официальные лица, однако спортсмены из Австралии примут участие в Олимпиаде.

Он отметил, что решение принято в связи с нарушениями прав человека в провинции Синьцзян, а также обратил внимание на торговые санкции Пекина против Австралии.

Напомним, 6 декабря США объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине, назвав его причиной «преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». В Китае решение американских властей назвали «претенциозным» шагом и «политической манипуляцией».