В Физулинском районе обнаружено большое количество брошенного армянами оружия и боеприпасов

На оставленных армянами при отступлении позициях в Физулинском районе обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, несколько дней назад в ходе очередных контрольно-профилактических мероприятий сотрудники Физулинского районного отдела полиции обнаружили на территории района и передали по назначению 1 миномет, 1 автомат, 1 гранатомет, 56 гранатометных снарядов, 22 ручные гранаты, 21 взрыватель, 1 средство связи, 1600 патронов и другие боеприпасы.