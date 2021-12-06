Состоялась церемония выпуска «Курса подготовки офицеров запаса»



В Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии состоялась церемония выпуска военнослужащих, окончивших «Курс подготовки офицеров запаса».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие поздравили выпускников с присвоением воинского звания «лейтенант» и пожелали им успехов на службе.

В свою очередь, молодые офицеры пообещали применить полученные на курсах знания и практические навыки на местах службы и достойно исполнить возложенные на них обязанности.

Успешно окончившим курс выпускникам были вручены сертификаты.

В заключение состоялось прохождение торжественным маршем молодых лейтенантов перед трибуной.