Российские миротворцы приступили к разминированию в Агдеринском районе Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента приступили к очистке и разминированию от взрывоопасных предметов (ВОП) территории Агдеринского района в Карабахе.

Ежедневно вблизи линии разграничения в Агдеринском районе российские миротворцы проводят работы по поиску неразорвавшихся боеприпасов, снарядов, выстрелов и мин, сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования выполняют задачи по очистке населенных пунктов и близлежащих территорий, предназначенных для сельскохозяйственных угодий и выпаса домашнего скота.

Российским миротворческим контингентом начались работы по гуманитарному разминированию сельскохозяйственных угодий в Агдеринском районе Карабаха. Сегодня было разминировано 1,5 га территории, всего запланировано 400 га территории, в ходе работ было обнаружено 2 взрывоопасных предмета, — сказал представитель российского миротворческого контингента Петр Паршиков.

Всего с 23 ноября 2020 года инженерно-саперными группами Российского миротворческого контингента от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 322,1 га территории, 683 км дорог, 1 937 зданий, обнаружено и обезврежено 26 078 взрывоопасных предметов.