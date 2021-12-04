Азербайджанские коммандос провели тактические учения в условиях зимы — ВИДЕО

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в войсковой части коммандос Сухопутных войск состоялись тактические учения с боевой стрельбой.

По сигналу «Тревога» личный состав покинул пункт постоянной дислокации и направился в район сосредоточения, сообщает Минобороны.

В соответствии со сценарием учений и на основе вводных личный состав занял огневые позиции, перейдя от действий непосредственно к боевому построению, и произвел выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов.

Основная цель учений состояла в повышении умений личного состава в использовании стрелкового оружия и боевых возможностей подразделений коммандос, а также в совершенствовании навыков командиров по управлению подразделениями.

Поставленные задачи были успешно выполнены.