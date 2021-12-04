В ГПС рассказали о состоянии пострадавших военных при крушении вертолета

Стало известно о состоянии военнослужащих, пострадавших в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы (ГПС) на авиационном полигоне “Гарахейбат”, расположенном на территории Хызинского района.

В пресс-центре ГПС сообщили, что лечение полковника-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, помещенных в госпиталь службы, продолжается.

Состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, принимаются все необходимые меры для восстановления их здоровья и возвращения на службу в кратчайшие сроки.

Отметим, что 30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Гарахейбат» на территории Хызинского района. В результате трагедии погибли 14 человек, еще 2 получили ранения, сообщает Report.