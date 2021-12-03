Военные лётчики Азербайджана и Турции выполнили совместные показательные полеты

В Баку в демонстрационных целях доставлены два учебных самолета “Hürkuş” производства турецкой компании «TUSAŞ». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

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3 декабря в День высокопоставленных наблюдателей в Н-ской воинской части ВВС были выполнены показательные полеты военных самолетов “Hürkuş” .

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны — командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в нашей стране Джахит Багчи, военный атташе генерал-майор Закария Ялчин и другие.

Был представлен брифинг о тактико-технических характеристиках и принципе работы учебного самолета “Hürkuş”.

Затем военные лётчики братских стран выполнили совместные показательные полеты в воздушном пространстве нашей страны.

Генерал-лейтенант Р.Таиров высоко оценил подготовку пилотов и пожелал им успехов на службе.



