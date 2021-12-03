В Баку проведен учебный курс НАТО

В рамках утвержденной Министерством обороны Программы сотрудничества по Индивидуальному Партнерству с НАТО на 2021 год, в Военной академии Вооруженных Cил Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) был проведен курс «Военные связи с общественностью».
Слушателям курсов были представлены брифинги о совместной деятельности НАТО со СМИ и общественностью, сообщает Минобороны.
Состоялся обмен мнениями по теме, были выполнены групповые задания.
В заключение слушателям курса были вручены сертификаты.