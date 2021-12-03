В артиллерийских подразделениях состоялись учения с боевой стрельбой

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, в подразделениях ракетных и артиллерийских войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщает Минобороны, на учениях во взаимодействии с другими родами войск были отработаны приемы управления огнем, отточены навыки принятия командирами оперативных решений, усовершенствованы знания и умения военнослужащих.

В ходе учений, проводимых с целью повышения полевой выучки и практических навыков личного состава, артиллерийские подразделения были выведены в районы сосредоточения, заняв огневые позиции в назначенных районах.

Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, точным огнем уничтожив цели условного противника.