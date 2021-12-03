Эльчин Гулиев посетил военнослужащих, пострадавших при крушении вертолета



Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил полковник-лейтенанта Джафарова Эмиля Мамед оглу и капитана Адилова Рамина Рамиз оглу, пострадавших во время крушения военного вертолета и проходящих в настоящее время лечение в госпитале ГПС.

Об том сообщили в пресс-службе ГПС.

Гулиев побеседовал с военнослужащими, поинтересовался их самочувствием и пожелал скорейшего выздоровления. Начальника ГПС проинформировали о состоянии военнослужащих и ходе лечения. Было отмечено, что делается все необходимое для восстановления их здоровья и скорейшего возвращения на службу.

Напомним, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме «Гарагейбат» в Хызинском районе разбился военный вертолет ГПС, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.