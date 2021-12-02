Минобороны: На освобожденных территориях обезврежено 638 мин



Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской Армии совместно с турецкими сапёрами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В целях обеспечения безопасности движения дороги очищаются от мин, выполняются инженерные работы по прокладке новых путей обеспечения в направлении позиций наших подразделений, дислоцированных в горной и труднопроходимой местности.

В период с 22 ноября по 2 декабря в ходе прокладки новых дорог в направлении Тертер-Геранбойского районов было обнаружено и обезврежено 537 противопехотных и 101 противотанковая мина армянского производства.

На сегодняшний день на освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин 13177 гектаров земли, проложено 616 километров дорог, обнаружено и обезврежено 16860 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В работах по очистке наших населенных пунктов и посевных площадей от мин и неразорвавшихся боеприпасов также задействована переданная в распоряжение инженерно-сапёрных подразделений Азербайджанской Армии техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования) производства компании «ASFAT», подведомственной Министерству национальной обороны Турции.

Мероприятия по инженерному обеспечению наших подразделений на освобожденных территориях продолжаются.



