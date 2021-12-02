ВВС Азербайджана подняли в воздух «Байрактары»

В соответствии с планом боевой подготовки ВВС Азербайджана, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Байрактар» выполнили учебно-тренировочные полеты.

В ходе учебно-тренировочных полетов с боевой стрельбой во взаимодействии с подразделениями других родов войск была проведена воздушная разведка, определены координаты и точными ударами уничтожены наземные цели условного противника, сообщает Минобороны.

Полеты авиационных средств выполнялись по определенным маршрутам. На учениях, проводимых с целью совершенствования боевых навыков, операторы БПЛА успешно выполнили поставленные задачи.