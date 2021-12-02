Российские миротворцы отработали действия с применением БТР-82А на наблюдательном посту в Карабахе

Российские миротворцы в рамках планового занятия по боевой подготовке провели тренировку по предотвращению возможных нарушений условного противника и обеспечения безопасности на наблюдательном посту в Шушинском районе Карабаха. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На шести учебных местах с получением сигнала оповещения миротворцы отработали тактические приемы и действия при выходе из места расположения, погрузку на бронетранспортер БТР-82А, блокирование условного нарушителя и маневрировании на указанный рубеж, используя скрытные складки рельефа местности, оказание первой медицинской помощи условно пострадавшим военнослужащим, а также действия по недопущению миротворцами нарушений и возможного нападения на пост, используя средства имитации.

«С личным составом поста регулярно проводятся тренировки по боевой готовности днем и ночью. Отрабатываются различные вводные, что в дальнейшем позволяет умело действовать личному составу при возникновении любых нестандартных ситуаций. При проведении тренировок по боевой готовности местные жители ближайших населенных пунктов относятся к нам с доверием и пониманием никаких проблем и вопросов при организации тренировок не возникает», — рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Лычкин.

Завершилось занятие комплексной тренировкой с практическими действиями военнослужащих и отработкой задач по поддержанию боеготовности наблюдательного поста.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон в зоне своей ответственности, а также обеспечивают безопасность движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.