Встреча в Сочи: кто и чем рискует в «игре трактовок»?

В Армении — очередная демонстрация «национальных особенностей дипломатии». После провальных для себя трехсторонних сочинских переговоров в Ереване решили сделать «ход конем» и представить свою «оригинальную трактовку» их результатов. Излагать ее взялся пресс-секретарь МИДа Армении Ваан Унанян.

Для начала господин Унанян, признав, что в итоговом заявлении о встрече в Сочи «подтверждается положение о разблокировании всех транспортных путей и экономических связей в регионе», тут же заявил: «Также в очередной раз опровергаются пропагандистские тезисы о «коридоре» или коридорной логике» (о том, что Владимир Путин, выступая перед журналистами по завершении переговоров, несколько раз употребил именно слово «коридор», благоразумно умолчал). Потом продолжил: оказывается, фраза из заявления о приверженности «последовательному и безоговорочному выполнению всех положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года», по его мнению, «относится к невыполненным Азербайджаном обязательствам, предусмотренным пунктом 8 заявления по возвращению военнопленных, заложников, других удерживаемых лиц». И вновь «забыл» уточнить, что, во-первых, во всем тексте заявления нет ни одного упоминания о военнопленных, во-вторых, военнопленных Азербайджан вернул уже в первые дни после прекращения боевых действий в Карабахе осенью минувшего года, а в-третьих, и «в-главных», нынешние неудачливые армянские диверсанты по всем и национальным, и международным законам не более чем террористы и статусом военнопленных не обладают. Доказательств предостаточно, от обстоятельств попадания в плен и до «вещдоков» — диверсионного снаряжения. Такая вот «дипломатия в стиле Амаяка Акопяна», где вместо шляпы, кроликов, цветных лент и прочего реквизита — трактовка пунктов важнейшего документа по самой острой для армянской дипломатии проблемы.

Но зачем господину Унаняну понадобилось путать внешнюю политику с цирком и представать в образе фокусника, причем далеко не столь убедительного, как представители династии Акопянов? Вряд ли он добросовестно заблуждался или в силу каких-то объективных причин не понимал, какие именно договорённости достигнуты в Сочи. Пресс-секретарь МИДа, назовём вещи своими именами, занялся «перелицовкой фактов» совершенно намеренно.

Но…зачем?

Как бы имеет право на существование версия, что пытаются в Армении сбить волну обвинений Пашиняна в «предательстве» и т.д. В самом деле, секретарь парламентской фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян заявляет прямо: в подписанном в Сочи заявлении нет ни одного пункта, соответствующего интересам Армении, депутат парламента от фракции «Армения» Лилит Галстян заявила на своей странице в Facebook: «Подписанное в Сочи совместное заявление – очередное унижение Армении», и т.д. и т.п.

Но куда вероятнее другое. Армения вновь «дипломатическую войну трактовок» — если уж кому-то режут слух выражения типа «перевирает международные документы». И самое неприятное, что подобные «особенности дипломатии» имеют здесь весьма давние традиции. Достаточно вспомнить, как «своеобразно» в Ереване истолковывали те самые четыре «карабахские» резолюции СБ ООН, пытаясь уверить всех и вся, будто бы там содержится требование к Азербайджану прекратить боевые действия, но никак не к Армении — вывести войска с азербайджанских земель, или пытались представить дело так, будто бы при распаде СССР более не существующая НКАО «имела право» заявить о выходе из состава Азербайджана. Так что, вероятнее всего, заявление Унаняна — это не более чем возвращение Армении к старой тактике «подписать и переиначить».

Только вот одно дело — устраивать такую «войну трактовок» в то время, пока Армения продолжала оккупацию азербайджанских земель. И совсем другое — делать это сегодня, после болезненного и унизительного разгрома в Карабахе. После которого уже пора бы усвоить: требования международного права лучше выполнять по-хорошему. Чтобы не пришлось вновь пускать в ход «Железный кулак».

Нурани