Толерантность и милосердие азербайджанского народа VS армянская нетерпимость

Когда речь заходит о толерантности нашего народа (а речь об этом удивительном феномене заводится часто среди друзей автора, проживающих за границей), перед глазами мелькают многочисленные кадры из жизни, наполненные добротой и теплом простой человеческой души, жемчужинами слов, мыслей и дел, позволяющих с гордостью заявлять: таких как мы нет больше нигде в мире! Можно было, конечно же, отписаться статистическими данными по поводу имеющихся в Баку религиозных общин, храмов, центров культуры самых разных народов, комфортно проживающих в Азербайджане. Но милосердие и добро в понимании автора – это гораздо больше. Это те самые примеры – большие и маленькие, простые и сложные, и начать повествование нужно именно с них.

Поколение, рожденное в СССР, прекрасно помнит бакинские дворы, которые могли служить самым ярким примером толерантности и мультикультурализма в Азербайджане. Все это – новые фразы, вошедшие в лексикон сравнительно недавно. Ранее эти понятия называли одном четким и доступным каждому сердцу термином: дружба. В принципе, термин «терпимость», столь популярный в современном мире, не особо подходит к бакинским дворикам, уже, по сути, канувшим в прошлое. Это были огромные конгломераты с жизнью, вывернутой наружу: каждый молился своим святыням, говорил на своем родном языке, у всех были свои народные традиции и обычаи, и каждый житель двора был причастен к ним. Ведь, по сути, Бог один, просто у каждого народа он свой, и жители старого Баку это прекрасно знали и потому чтили и уважали все религиозные и национальные традиции своих соседей.

Вообще, Азербайджан – это уникальная страна, с совершенно потрясающим народом, способным сострадать и любить, не разделяя людей по национальному и религиозному принципу. Народ Азербайджана любит просто потому, что любит, дружит просто потому, что дружит.

Почему автор заметки употребил термин «уникальный»? Тому есть особые причины.

Сегодня в современном мире больше работает принцип терпимости, нежели понимания. Нетерпимость (религиозная, национальная, расовая) строго пресекается на законодательном уровне. Но тут остается открытым вопрос: что главнее? Терпимость из-за опасения последующего наказания за инакомыслие, или же понимание и доброта – как основные человеческие качества? В Азербайджане срабатывает второй – главенствующий принцип. Такой уж у нас сердобольный народ – главное богатство страны. И бакинские дворы на самом деле не самый главный показатель. Есть более яркий пример – печальные события 1988 года, спровоцированные Арменией и приведшие Азербайджан к страшной трагедии и потере своих исторических территорий на долгие 30 лет.

Сумгаитская резня, устроенная армянскими террористами, нанесла сокрушительный удар доверию граждан нашей страны. Веками жившие бок о бок с «братским» народом, евшие хлеб за одним столом с армянами, азербайджанцы не ожидали такого страшного предательства. В стране произошел хаос, в результате которого началось массовое бегство армян из Азербайджана, равно как и азербайджанцев – из Армении. Время было очень тяжелое, и вспоминать о нем сложно. Но добро и милосердие азербайджанского народа не были утрачены и в такие тяжелые времена: известны случаи, когда наши сограждане прятали армян в своих квартирах, уговаривали их остаться в стране и не уезжать. Опять же сработал принцип, свойственный только азербайджанцам: соседи по дому не виновны в армянском терроризме и подлости дашнаков, одержимых бредовой идеей «Великой Армении». Но могли ли армяне, проживающие в Ереване, похвалиться аналогичным милосердием по отношению к азербайджанцам, бежавшим в те годы из Армении? Нет!

Прошли десятилетия, и в течении всего этого времени в нашей стране продолжали жить армяне, равно как и их дети, и их внуки. И никто их не трогает, они живут по законам Азербайджана, признают территориальную целостность нашей страны. Причем, живут не только в Баку, но и в регионах Азербайджана.

Незадолго до начала 44-дневной войны автор заметки побывал в Товузском районе и лично беседовал со старой армянкой Джемой Ованесян – коренной жительницей Товузского района, резко осудившей подлые обстрелы приграничных азербайджанских сел, в результате которых гибли люди, имуществу причинялся огромный ущерб.

— Я – армянка по национальности, моя девичья фамилия Ованесян. Сейчас мне 82 года, у меня есть дети внуки, правнуки. Я родилась в Азербайджане, так же, как и мои родители, мы – коренные жители Товузского района. И нет земли прекраснее для нас. Нет иной Родины. Я осуждаю армянских агрессоров, причинивших и продолжающих причинять Азербайджану столько горя, я проклинаю их! Никогда, даже в тяжелые для страны 90-е годы ни разу никто из моих соседей, моих сельчан, да и вообще никто из азербайджанцев, проживающих в Товузе, не указал мне на дверь из-за того, что я – армянка. Азербайджанцы – самый дружелюбный, самый гостеприимный и самый толерантный народ на свете – вот ее доподлинные слова.

Но встанут ли точно так же на защиту Армении азербайджанцы, назовут ли эту страну своей родиной? НИКОГДА. Потому что азербайджанцев, проживавших когда-то в Армении, изгнали. Заодно уехали и русские, потому что Армения – для армян, но ни для какой иной нации больше.

Делая ставку на политику национализма, правительство Армении лишний раз доказало всему миру свою ущербность и узколобость. Даже сейчас, когда миротворческие войска находятся на территории Карабаха, в Армении усилились антироссийские настроения: преследуются говорящие на русском языке, закрываются русские секторы. То есть, национал-радикалисты (они же национал-социалисты) продолжают сеять ненависть и злобу, теряя не только в имидже, но и в количестве населения, стремящегося поскорее уехать из логова зла.

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», сказал когда-то великий гений Михаил Ломоносов. Но армянам, судя по всему, наплевать на его слова. Русский же сказал, не армянин. А зря не сделали выводов, очень зря!

Как известно, после выхода из Советского Союза Армения не достигла полной политической и экономической независимости, как она того хотела: в политических и экономических институтах сохранилась экстрактивная среда управления, повысилось неравенство доходов населения Армении, народ остался в стороне от получаемой прибыли. Происходящие политические беспорядки, популизм, территориальные претензии в первые годы независимости нанесли серьезный удар не только по экономической независимости, но и по социальному положению населения. Кроме того, по данным Фонда населения ООН, Армения приблизилась к порогу стареющих обществ: уже в 2050 году почти четверть населения республики составят люди старше 65 лет, что обусловлено спадом рождаемости и высокой эмиграцией. Только за последние 10 лет Армения потеряла полмиллиона населения. Эти данные датируются 2018 годом, а потому количество граждан, уехавших из этой страны на сегодняшний день намного больше.

Но сделали ли вывод из печальных уроков прошлого и настоящего те, кто в течение этих лет приходил к рулю правящей власти в стране? Однозначно – нет.

44-дневная война, в которой армянские оккупанты понесли позорное сокрушительно поражение, лишний раз доказала никчемность и слабость руководства Армении. Реальность такова, что азербайджанцы – все как один – готовы были сражаться на поле боя, а в Армении мужское население отлавливала полиция и силком отправляла их на фронт. В ходе боев в Армении насчитали свыше 10 000 дезертиров. А разве должно быть такое, если любишь родину? Однозначно – нет, ибо, если у тебя есть Родина, ты должен не раздумывая взять в руки оружие — это священный долг каждого гражданина. Но у армян никогда родины не было, и потому умирать им не за что. Тем более – за Карабах, который никогда армянским не был.

Еще один пример толерантности азербайджанцев: достаточно вспомнить, как уходили наши беженцы из Карабаха в 90-е годы: босиком, по снегу, лишенные возможности собрать свои вещи, они бежали, гонимые страхом смерти и реальным врагом, стреляющим в спину мирных граждан; и с каким комфортом обустроили уход беженцев-армян: по тем же дорогам шла вереница машин – со скарбом (и унитазами заодно). Они успели собрать все свое имущество, им обеспечили безопасность и комфорт, даже дали дополнительное время! Хотя не нас им следует бояться, не нас проклинать, а дашнаков, сидящих в правящей власти своей страны, у которой нет ни прошлого, ни настоящего. А с таким подходом к жизни не будет и будущего.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно говорил о том, что армяне, проживающие сегодня на территории Карабаха, могут без страха жить в своих домах, никто их не тронет, ибо они – граждане Азербайджана, охраняемые законами страны и Конституцией. И если 30 тысяч армян до сих пор комфортно и все эти годы безбоязненно проживают на территории Азербайджана, то армяне Карабаха тоже не должны испытывать ни страха, ни беспокойства.

На самом деле, куда бежать карабахским армянам? В Ереван с его «драконовыми законами»? Окунаться с головой в омут злобы и нищеты? Не лучше ли на самом деле остаться в Карабахе и начать жизнь в составе дружелюбного, толерантного, экономически и культурно развитого государства?

По любому, это вопрос времени. Но, так или иначе, каждый разумный человек видит примеры прошлого и настоящего анализирует и делает соответствующие выводы. Азербайджан вернул то, что ему принадлежало по праву, а так как из песни слов не выкинешь, то армяне, проживающие сегодня в Карабахе – автоматически становятся нашими гражданами. Мы свое слово сказали, и это слово было словом добра и милосердия. Но какой ответ на него получим – время обязательно покажет. И это будет уже совсем другая история.

Яна Мадатова