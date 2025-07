Представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев провел обсуждения с заместителем МИД Бразилии по вопросам климата, энергетики и окружающей среды, кандидатом на пост президента COP30 Андре Корреа до Лаго.

Об этом говорится в публикации на официальном аккаунте COP29 в X.

Отмечается, что обсуждения состоялись в рамках специальной сессии «От COP29 к COP30» в рамках 9-го Международного семинара ОПЕК в знаменитом дворце Хофбург в столице Австрии Вене.

Special Session | From COP29 to COP30

HE Mukhtar Babayev, Representative of the President of Azerbaijan on Climate Issues and COP29 President, with HE Amb André Aranha Corrêa do Lago, COP30 President-designate, Federal Republic of Brazil, sat for a ‘Special Session’ moderated… pic.twitter.com/EjAN2lGMIa

— OPEC (@OPECSecretariat) July 10, 2025