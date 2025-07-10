Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя вооружённых сил повстанцев Яхья Сариа.

«Ракетные войска Йемена провели качественную военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием баллистической ракеты «Зульфикар». Операция достигла своей цели», — сказал он.

Ранее в четверг израильская армия сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону Израиля. Как утверждает Сариа, сирены воздушной тревоги звучали в «более чем 300 израильских городах и населенных пунктах», вынудив жителей страны направиться в укрытия.

По его словам, работа аэропорта Бен-Гурион была приостановлена в результате атаки.