В настоящее время 1% учителей в Азербайджане преподают 34 часа в неделю и получают зарплату 2 000 манатов и выше. Такие цифры приводятся в статистике, обнародованной министерством науки и образования Эмином Амруллаевым.

По его словам, данная категория включает 1 399 учителей.

«11% учителей преподают 31 час в неделю и получают зарплату от 1 500 до 2 000 манатов (12 803 учителя), 33% — преподают 25 часов в неделю и получают зарплату от 1 000 до 1 500 манатов (39 296 учителей), 41% — преподают 17 часов в неделю и получают зарплату от 500 до 1 000 манатов (49 757 учителя), 14% — преподают всего 8 часов в неделю и получают зарплату до 500 манатов (17 492 учителя)», — отметил министр.

Амруллаев добавил, что существующий подход направлен на рационализацию в школах, обеспечение работы учителей с высокой зарплатой путем предоставления им большей учебной нагрузки.