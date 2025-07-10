К 2026 году все учителя в Азербайджане пройдут обязательную сертификацию. Об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев на конференции: «Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование».

По словам министра, в прошлом году процедуру сертификации прошли 31 852 учителя начальных классов, однако 7 318 педагогов не смогли преодолеть этот этап.

«Мы понимаем, что процесс непростой. Но, если учитель не способен ответить хотя бы на 30 базовых вопросов, он не должен работать в школе. Эти вопросы не так сложны. Каждый педагог должен соответствовать установленным стандартам», — отметил министр.

По его словам, благодаря сертификации более 56 тысяч учителей получили повышение заработной платы.

Он сказал, что хуже всего обстояли дела с педагогами из Астары.

В Астаре в ходе сертификации был расторгнут трудовой договор с каждым третьим преподавателем иностранных языков. Он отметил, что всего 12% преподавателей иностранных языков успешно сдали экзамен.