Вопрос закрытия русских отделений обучения сегодня не стоит на повестке дня. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на конференции «Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование».

«Нам важно чтобы школьник хорошо владел родным языком, независимо от того, в каком секторе он учится. Если студент учится на бюджетные средства, мы вправе требовать от него знания азербайджанского языка», — отметил министр.

Он также добавил, что в русском секторе не хватает преподавателей в области русского языка.