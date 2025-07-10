Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет вновь баллотироваться на пост главы государства в случае проведения досрочных выборов, сообщил обозреватель телеканала Halk TV Мехмет Тезкан.

9 июля Эрдоган в ответ на призывы оппозиции провести 2 ноября досрочные выборы заявил в парламенте, что их в повестке правительства нет и голосование, как это изначально предусмотрено, состоится в 2028 году.

«Лидер Партии справедливости и развития (ПСР) говорит, что выборов до 2028 года не будет», — отметил обозреватель.

По его мнению, менять действующий основной закон для того, чтобы Эрдоган смог выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, нет необходимости. «У него есть право баллотироваться вновь с 360 голосами депутатов при условии проведения досрочных выборов. Для этого за шесть или восемь месяцев (до плановых выборов) необходимо принять по ним решение», — сказал обозреватель в эфире Halk TV.