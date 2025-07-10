В Абу-Даби (ОАЭ) началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Во встрече лидеров Азербайджана и Армении принимают участие высокопоставленные представители обеих сторон. Азербайджан представляют Хикмет Гаджиев, Джейхун Байрамов, Эльчин Амирбейов и Шахин Мустафаев, Армению — Армен Григорян, Арарат Мирзоян, Мгер Григорян и Рубен Рубинян.

Как сообщает Minval, втреча в Абу-Даби по праву считается одной из самых важных и исторических за последние годы. Выбор столицы ОАЭ не случаен — Объединённые Арабские Эмираты являются дружественной страной, которая не выступает ни стороной конфликта, ни посредником с собственными интересами.

Инициатором выбора места проведения, по нашим данным, выступил Азербайджан. Баку подчёркивает, что в процессе армяно-азербайджанских переговоров нет необходимости в участии третьих сторон: обсуждения проходят в двустороннем формате — по настоянию азербайджанской стороны.

Хотя подписание мирного соглашения в рамках этой встречи не ожидается, сам диалог рассматривается как важный шаг на пути к его заключению. Одной из ключевых тем обсуждения, по нашим данным, станет вопрос открытия Зангезурского коридора.