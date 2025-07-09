В последние недели на фоне происходящих в регионе процессов усилился интерес к внешнеполитическим приоритетам Азербайджана. Взаимоотношения с крупными соседями – Россией и Ираном – остаются под пристальным вниманием, а события в Армении свидетельствуют о попытках реваншистских кругов вновь заявить о себе.

Депутат Эльчин Мирзабейли в интервью Minval Politika прокомментировал эти актуальные темы, подчеркнув важные детали, которые стоит учитывать при оценке происходящего.

Недавний визит министра по чрезвычайным ситуациям России Александра Куренкова в Баку вызвал ряд предположений о попытке Москвы снизить напряжённость в отношениях с Азербайджаном. Однако, по словам Эльчина Мирзабейли, приезд Куренкова был связан исключительно с участием в международном мероприятии – сессии Международной организации гражданской обороны. Поэтому говорить о каких-либо особых сигналах со стороны России пока не приходится.

Как подчеркнул депутат, даже страны, находящиеся в гораздо более напряжённых отношениях, продолжают участвовать в мероприятиях, проводимых друг у друга. Тем более отношения между Баку и Москвой ещё не достигли той стадии ухудшения, при которой было бы невозможно участие в подобных форумах. Таким образом, визит Куренкова не следует воспринимать как политический шаг по урегулированию двусторонних разногласий, а скорее как рутинную международную поездку.

На этом фоне особое внимание вызывает ситуация в Армении, где внутренняя нестабильность всё больше приобретает региональное значение. Ситуация остаётся неспокойной: на улицах Еревана активизировались реваншистские группы. Однако, как отмечает Эльчин Мирзабейли, несмотря на их внешнюю активность, эти силы не пользуются широкой общественной поддержкой и не располагают достаточным политическим ресурсом, чтобы оказать реальное влияние на власть.

Он также отметил, что у Пашиняна есть несколько приоритетных целей, которые он стремится реализовать до выборов 2026 года. Одна из ключевых задач — нейтрализовать влияние Армянской Апостольской Церкви до проведения конституционного референдума. Для этого он намерен заменить её руководство, поставив на пост главы церкви лояльного себе человека, и тем самым разорвать её связи с Россией. Кроме того, он стремится лишить реваншистские силы и нынешних иерархов церкви доступа к финансовым ресурсам.

«Добившись нужного результата на выборах, Пашинян, по всей вероятности, попытается инициировать референдум по изменению конституции, с тем чтобы исключить из неё положения, касающиеся Армянской Апостольской Церкви и армянской диаспоры. Тем самым он преследует цель свести к минимуму их влияние на армянское общество и политическую власть в стране», — говорит депутат.

Мирзабейли также отметил, что на сегодняшний день вероятность того, что реваншистские настроения в Армении перерастут в серьёзную угрозу, остаётся низкой. Однако, если подобный риск всё же возникнет, современные международно-правовые доктрины предоставляют государствам право принимать упреждающие меры для защиты своей территориальной целостности, суверенитета и национальной безопасности. С точки зрения безопасности, Азербайджан всегда готов к возможным провокациям.

Одним из наиболее обсуждаемых направлений внешней политики Азербайджана остаются его отношения с Ираном. На протяжении последних лет Тегеран не раз высказывался с жёсткой критикой в адрес Баку, в особенности по поводу тесного сотрудничества Азербайджана с Израилем. Эти обвинения сопровождались резкими заявлениями и даже угрозами со стороны ряда иранских религиозно-политических кругов. Однако в Азербайджане подобную риторику расценивают как необоснованную и деструктивную.

«Обвинения, которые выдвигает существующий религиозно-политический режим Ирана в связи с отношениями между Азербайджаном и Израилем, конечно же, не имеют под собой никаких оснований. В Тегеране прекрасно понимают, что сотрудничество Азербайджана с Израилем в различных сферах никоим образом не направлено против Ирана», — пояснил Мирзабейли.

Депутат также добавил, что религиозно-политические круги Ирана рассматривают азербайджано-израильские отношения не как военную, а как идеологическую угрозу. Просто они не могут называть вещи своими именами. С момента своего основания иранский режим позиционирует Израиль в качестве главного врага мусульман, а себя — как покровителя исламского мира. Под этим предлогом, по его словам, Тегеран размещал и укреплял свои прокси-группы в регионе, пытаясь представить себя единственным «центром силы», способным защитить мусульманские страны от так называемой «израильской угрозы».

«Во внутренней политике образ Израиля также используется как основной внешний враг, служащий инструментом пропаганды и фактором консолидации. Однако взаимовыгодное сотрудничество Азербайджана с Израилем, не направленное против третьих стран, а также применение израильского оружия при освобождении оккупированных территорий Азербайджана, стали серьёзным ударом по идеологическим позициям консервативных кругов в Тегеране. Любой здравомыслящий человек, сталкиваясь с пропагандой о «израильской угрозе», вынужден пересматривать свои взгляды, учитывая пример отношений между Азербайджаном и Израилем», — пояснил Мирзабейли.

«Кроме того, прокси-группировки, поддерживаемые Ираном, также испытывают трудности в своей агитационной деятельности на территориях, где они действуют, именно по этой причине. Это означает, что, если бы Иран отказался от идеологизированного подхода в своей политике, он мог бы выстроить нормальные отношения со всеми соседними и близкими странами, включая Израиль. Однако такие структуры, как КСИР и близкие к нему группировки, постоянно напоминают о «израильской угрозе», пытаясь тем самым оправдать существование прокси-сетей и многомиллиардные расходы на ядерную программу, длившиеся десятилетиями», — добавил наш собеседник.

Мирзабейли также отметил, что в этом контексте было бы разумнее, если бы Тегеран, прекрасно осознавая беспочвенность своих претензий к Азербайджану, сосредоточился на развитии двусторонних отношений на основе общих экономических интересов.

«Стоит отметить, что президент Масуд Пезешкиан может внести позитив в налаживание нормальных отношений между Ираном, Азербайджаном, Турцией и другими соседними странами», – резюмировал он.