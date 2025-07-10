В череде важных событий последнего времени, мало кто обратил внимание на телефонный разговор, состоявшийся 8 июля между Верховным представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Кайей Каллас и первым вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Стоит напомнить, что это уже не первый их контакт в текущем году: в марте стороны участвовали во встрече в Ашхабаде в рамках диалога «Центральная Азия – Европейский союз».

Согласно официальной информации, в ходе беседы Каллас выразила благодарность туркменской стороне за содействие в организации гуманитарного коридора для граждан ЕС, эвакуированных из Ирана. Обсуждались также итоги весеннего Саммита ЕС – Центральная Азия в Самарканде и перспективы дальнейшего сотрудничества в политико-дипломатической и региональной повестке.

Хотя в публичных заявлениях не упоминались вопросы энергетики, на фоне растущего интереса Европы к диверсификации поставок энергоресурсов, внимание к контактам с Ашхабадом может говорить о том, что в ходе разговора могла фигурировать и тема поставок туркменского газа в ЕС.

На фоне стремления Европейского союза диверсифицировать источники газа и снизить зависимость от поставок из России Туркменистан вновь оказался в центре внимания. Однако, несмотря на активные дипломатические контакты, включая участие Туркменистана в весенних энергетических форумах в Брюсселе и телефонный разговор главы МИД Рашида Мередова с Кайей Каллас, реальных подвижек в поставках туркменского газа в Европу пока нет.

Основной стратегический маршрут, о котором говорят в Ашхабаде и Брюсселе, — это проект Транскаспийского газопровода (TCP), который мог бы соединить туркменские газовые месторождения с Азербайджаном и далее — через Южный газовый коридор — с европейскими потребителями. Однако проект который год остаётся на уровне обсуждений. Главным препятствием остается проблема с финансированием проекта, а также отсутствие стабильных и гарантированных контрактов на приобретение туркменского газа.

Тем не менее Ашгабад с начала года приступил к поставкам своего газа в западном направлении. Пока речь идет о Турции в рамках своп-сделок через Иран в объеме до 2 миллиардов кубометров в год. Анкара заинтересована в продлении этого соглашения на следующие пять лет, а в долгосрочной перспективе рассматривает возможность стать транзитной страной и для европейских направлений.

В ЕС, со своей стороны, проявляют интерес к другому проекту – Транскаспийского газопровода. Он должен миновать Иран и подключаться к системе Южного газового коридора, в числе пайщиков которого есть и европейские компании. Помимо этого, Брюссель проявляет интерес не только к прямым поставкам, но и к инвестициям в переработку туркменского газа: производство полимеров, удобрений и синтетического топлива. Такие проекты обсуждаются на экспертных уровнях и презентациях, в том числе в рамках Brussels Energy Club.

В апреле текущего года в рамках 11-го заседания Совета консультантов по Южному газовому коридору — ключевого регионального форума туркменская делегация проявляла заинтересованность в поставках туркменского газа по системе ЮГК. Хотя официальных договорённостей о поставках туркменского газа в Европу по итогам заседания заключено не было, сам факт присутствия делегации из Ашхабада укрепил ожидания возможного подключения Туркменистана к Южному газовому коридору через проект Транскаспийского газопровода.

На полях 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедшего 4 июля 2025 года в Ханкенди, состоялась важная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с вице-премьером и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Центральной темой переговоров стало развитие энергетического сотрудничества, включая перспективы поставок туркменского газа в Европу.

Стороны обсудили возможность подключения Туркменистана к Южному газовому коридору — действующему маршруту, по которому Азербайджан уже поставляет газ в ряд стран Европейского союза. Туркменская сторона выразила готовность активизировать экономическое сотрудничество, включая инвестиционные предложения в инфраструктуру, переработку газа и совместные логистические проекты. Встреча в Ханкенди стала примечательна и тем, что после образовавшегося перерыва стороны вплотную обсуждали перспективы возобновления взаимодействия в газовой сфере.

Известно, что в последнее время туркменская сторона выражала обеспокоенность тем, что Азербайджан закупал туркменский газ по заниженной цене в рамках свопа с участием Ирана и затем перепродавал его в Европу по более высоким тарифам через инфраструктуру Южного газового коридора. Но доказательств Ашгабад не предъявил. Это и невозможно. В конце концов договоренности фиксировали конкретные объемы и конкретные цены. Азербайджан выполнил все свои условия. Что касается того, как он распоряжался этим газом, в том числе собственным, объёмы которого выросли благодаря замещению туркменским импортом, — это является его суверенным правом.

Тем не менее для урегулирования возникших разногласий стороны активизировали переговорный процесс. Туркменистан настаивает на включении в будущие договоренности гибких ценовых параметров, более точно отражающих рыночную ситуацию и конечную стоимость газа на европейских рынках.

Дополнительную роль в разрешении конфликта сыграл трёхсторонний формат Туркменистан–Азербайджан–Турция. Посредничество Анкары позволило смягчить разногласия и сформировать рабочую группу, которая занимается разработкой более прозрачной схемы распределения прибыли от перепродажи ресурсов.

Так, в марте 2024 года Ankara подписала с Туркменией меморандум о сотрудничестве в энергетике, затем с Азербайджаном — соглашение о продвижении туркменского газа через Баку и Грузию. Таким образом, пока стороны стремятся выработать устойчивую модель энергетического партнёрства, Европейский союз сигнализирует, что ему нужен газ. Много газа и как можно скорее.

Накануне глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что Европейский союз намерен полностью прекратить импорт российского газа к концу 2027 года. В Брюсселе называют несколько потенциальных источников, которые позволят ему найти замену российскому газу: США, Норвегия, Катар, Алжир, Азербайджан и Туркменистан.

Азербайджан готов стать «воротами» для Туркменистана в поставках его газа в Европу. Он даже готов синхронизировать свои шаги с Брюсселем, об этом накануне с перерывом в несколько суток в интервью европейским СМИ заявляли и посол по особым поручениям Эльчин Амирбеков и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Теперь, слово во многом за Ашгабадом. Сегодня, когда происходит передел европейского газового рынка, у многих игроков появляется возможность «застолбить» за собой выгодные участки. Но завтра может быть уже поздно. В Баку и Брюсселе дают понять об этом Ашгабаду. Теперь, как говорится «мяч на его стороне поля».