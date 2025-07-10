Власти Азербайджана готовятся к открытию новых школ на освобождённых территориях. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на конференции «Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование».

По словам министра, открытие новых учебных заведений станет важным шагом в восстановлении социальной инфраструктуры и обеспечении равного доступа к качественному образованию в регионе.

Министр отметил, что на освобожденных от оккупации территориях ожидается открытие как минимум 10 школ:

«В Ханкенди также планируется открытие второй школы. Помимо этого, школы появятся в Агдаме, Зангилане и других местах, как сельских, так и городских школ», — сказал он.