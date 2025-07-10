Свердловский областной суд оставил под стражей Аяза Сафарова, обвиняемого в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, передает ТАСС.

Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 29 июня 2025 года Сафарову Аязу Мохбалы оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 19 июля 2025 года. Ему вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В свою очередь адвокат обвиняемого попытался обжаловать постановление в Свердловском областном суде, но безуспешно.