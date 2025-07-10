Министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков вернулся из Баку в Москву с пустыми руками, пишет близкий к российским силовикам телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Отмечается, что Ильхам Алиев отказался проводить встречу с личным посланником президента России. Со слов источника собеседника, изначально выдвинутые условия азербайджанской стороной о признание факта уничтожения пассажирского самолета AZAL в декабре прошлого года Россией так и не были приняты.

Как отмечает тг-канал, в момент нахождения Куренкова в столице Азербайджана, местным судом были отклонены прошения изменения меры пресечения российским журналистам.

Формально министр посещал слет министров по ЧС, который проходил в Баку в узком кругу. Как уверяет источник, Куренков предполагал провести неформальную встречу с президентом Азербайджана, но российской стороне дали понять, что никакого неформального диалога не будет, и Александр Куренков был вынужден сократить срок своего визита в Азербайджан.