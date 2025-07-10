Казахстан готов к конструктивному диалогу с США по вопросам торговли. Об этом говорится в ответном письме президента Касыма-Жомарта Токаева американскому лидеру Дональду Трампу в связи с решением США ввести с 1 августа 2025 года 25-процентные пошлины на импорт казахстанских товаров.

Токаев подчеркнул, что Казахстан остаётся давним торговым и инвестиционным партнёром США и привержен развитию справедливых, предсказуемых и взаимовыгодных торговых отношений.

Президент также подтвердил готовность продолжить диалог для поиска рационального решения и выразил уверенность в достижении компромисса.