10 июля в столице Объединённых Арабских Эмиратов, в Абу-Даби, запланирована двусторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это первая подобная встреча, которая проходит вне привычных переговорных площадок — таких как Москва или европейские столицы. Новая локация вызвала немало вопросов и обсуждений в экспертной среде. Почему именно Абу-Даби? Что сулит Баку такой формат? Насколько стороны близки к подписанию мирного соглашения?

На эти вопросы в комментарии для Minval Politika ответил политолог, эксперт по Южному Кавказу Фархад Мамедов.

«Говорить о посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов я бы не стал. Речь идёт о предоставлении нейтральной площадки для переговоров, в чём ОАЭ имеют немалый опыт. В Абу-Даби нередко проходили гуманитарные переговоры между Россией и Украиной, а также по ближневосточным вопросам», — отметил Мамедов.

Эксперт подчёркивает, что президент ОАЭ — авторитетный политик, уважаемый в основных геополитических центрах мира. «Важно, что сама локация, Абу-Даби, не вызывает раздражения ни у Москвы, ни у Вашингтона, ни у Брюсселя. Здесь нет геополитического соперничества вокруг Азербайджана, и именно поэтому выбор можно считать прагматичным и взвешенным», — добавил он.

По словам Фархада Мамедова, важным отличием этой встречи станет её форма. Ранее лидеры Азербайджана и Армении общались либо напрямую на полях международных мероприятий, либо при посредничестве высокопоставленных политиков — президента России или президента Совета ЕС. «На таких встречах всегда было ограничено время общения. Сейчас же мы видим, что обе стороны вылетают в Абу-Даби исключительно для проведения двусторонней встречи. Это демонстрирует серьёзность намерений и готовность к глубокому обсуждению всей повестки», — говорит он.

Также важен состав делегаций, участвующих в переговорах. Мамедов отмечает, что на текущем этапе обсуждения идут по нескольким направлениям: по мирному договору работают главы МИД, пограничные вопросы курируют вице-премьеры, а тему пропавших без вести обсуждают руководители спецслужб. «Если в Абу-Даби будут присутствовать и эти представители, то речь пойдёт уже о полноформатном межгосударственном диалоге», — подчеркнул наш собеседник.

Азербайджан, по словам политолога, уже создал необходимые предусловия для серьёзного диалога: «Это и роспуск Минской группы ОБСЕ, и изменения в Конституции. По вопросам делимитации границы уже создана соответствующая комиссия, утверждён регламент, проведена первичная работа на участке в 12 км, определено направление — с севера на юг».

Он добавляет, что по тем темам, где уже есть рабочие форматы, вероятны более детальные и конкретные обсуждения. «Что касается транспортной разблокировки, то сейчас это вопрос в рамках трёхсторонней комиссии. Возможно, в Абу-Даби будет обсуждаться создание двустороннего формата по этой теме или даже дорожной карты для координации шагов по всем трекам», — сказал Мамедов.

В завершение эксперт подчеркнул важность отслеживания состава делегаций и временных рамок переговоров. «Это действительно новый этап в переговорном процессе, и нам остаётся внимательно следить за его развитием», — заключил он.