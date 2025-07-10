Центр социальных исследований (ЦСИ) провёл опрос среди населения Азербайджана, чтобы выяснить отношение граждан к работе президента в первом полугодии 2025 года.

Согласно результатам, деятельность главы государства получила высокую общественную поддержку, особенно в сферах «Великого возвращения», восстановления освобождённых территорий, военного строительства, внешней политики и национальной безопасности.

В частности, 67,8% респондентов оценили внешнеполитическую деятельность президента как «очень хорошую», 24,4% — как «в основном хорошую». Лишь 1,6% дали негативную оценку, а 6,2% затруднились ответить.

Как отметили в ЦСИ, внешнеполитический курс Азербайджана особенно поддерживается в вопросах регионального сотрудничества, геополитического баланса и взаимодействия с международными организациями.

Опрос проводился с 10 по 18 июня 2025 года методом компьютеризированного личного интервью (CAPI). В исследовании приняли участие 1 200 респондентов старше 18 лет из 41 района и города страны. Оно охватывало все основные экономические зоны за исключением Нахчывана и Восточного Зангезура. Погрешность составила 3% при 95% доверительном интервале.

Перед началом полевых работ интервьюеры прошли инструктаж, а участие в опросе было добровольным и анонимным.