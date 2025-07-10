Сотрудники Насиминского районного управления полиции в ходе спецоперации изъяли в Баку свыше 21 кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе мероприятия были задержаны 32-летний Рахиб Алекберли и ранее судимый 29-летний Самир Хейруллаев. У них обнаружено и изъято в общей сложности 21 кг 735 г гашиша, марихуаны и метамфетамина.

По данным следствия, задержанные сообщили, что стали наркокурьерами после сговора с гражданами Ирана и планировали доставить запрещенные вещества по различным адресам в обмен на денежное вознаграждение.

По факту возбуждены уголовные дела, ведется расследование. Оперативные мероприятия по установлению других участников преступной группы продолжаются.