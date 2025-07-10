Центральным событием всего последнего времени в политической жизни региона стала встреча в столице ОАЭ Абу-Даби лидеров Азербайджана и Армении для обсуждения комплекса вопросов, касающихся реализации мирной повестки в отношении двух стран.

Следует отметить, что эта первая встреча президента Ильхама Алиева и премьера Никола Пашиняна за продолжительное время, и она указывает на то, что даже в условиях отсутствия встреч на высшем уровне контакты между Баку и Ереваном не прекращались. Конечно, мало кто ожидал от нее сиюминутных и прорывных решений, однако сам факт встречи, состав участников и круг обсуждаемых вопросов свидетельствовали о желании сторон сдвинуть с «мертвой точки» мирный процесс и выйти на конкретные результаты уже в самое ближайшее время.

Как известно, в такого рода вопросах мелочей не бывает. В этой связи следовало бы более подробно остановиться и на выборе места и времени встречи. Место, как известно, предложил Азербайджан. Дело в том, что Объединенные Арабские Эмираты являются местом проведения многих важных переговоров по решению конфликтных ситуаций в регионе. К тому же Абу-Даби всегда выступают в качестве беспристрастного игрока, никогда не вмешиваются в суть переговорного процесса, не моделируют его ход и не стараются повлиять на результаты. Это главная «фишка», можно сказать, политический бренд ОАЭ. В то же время как для Баку, так и для Еревана Абу-Даби является партнером номер один в своем регионе. Азербайджан, как известно, имеет с Эмиратами отношения стратегического партнерства, а для Армении – это наиболее ценный и весомый торгово-экономический партнер, занимающий первые строчки в показателях товарооборота.

Наличие доверительных отношений обеих стран по отношению к стране-хозяйке саммита является одним из ключевых маркеров возможного успеха самого мероприятия. А в довесок, дистанцирование участников переговорного процесса от международных центров политического влияния и перенос «тяжести» мирной дипломатии в регион может свидетельствовать о желании Баку и Еревана действовать в русле собственных интересов, а значит, вне рамок предпочтений внешних игроков.

Важно также отметить, что повестка встречи была предложена Баку. Однако это не значит, что азербайджанская сторона «навязала» ее Еревану. Можно предположить, что в Армении понимают обеспокоенность азербайджанской стороны и в отношении отдельных статей армянской конституции, и в отношении все еще формального существования Минской группы ОБСЕ, и готовы решать вопросы в рамках логики мирного процесса. Правда, в какой последовательности это мы узнаем, скорее всего, уже по прошествии некоторого времени после окончания встречи.

За несколько дней до этого Никол Пашинян, выступая на мероприятии по случаю 30-летия со дня принятия Конституции Армении, заявил, что стране нужен новый основной закон. Он вновь повторил тезис о том, что Конституция должна стать символом «реальной Армении», т.е. Армении в ее нынешнем виде. В свойственной ему противоречивой форме армянский премьер дал понять: «Эта реальность такова: Республика Армения говорит своим гражданам: родина и государство больше не идентичны, но в отличие от всего нашего предыдущего периода, нашей истории многих тысяч лет, наше послание должно быть предельно ясным и содержательным выражением этого послания должна стать новая Конституция, принятая свободным волеизъявлением народа Армении». Можно предположить что намек был сделан на то, что Конституция не должна выходить за рамки армянского государства и не может отражать интересы армян, проживающих за пределами Республики Армении. По этой логике, в новой редакции армянской конституции мы уже не найдем пресловутых территориальных претензий к Азербайджану. Впрочем, так это или нет, мы можем узнать исходя из дальнейших практических шагов.

Сложность переговоров заключается еще и в том, что в ходе них обсуждается весь комплекс вопросов стоящих на повестке дня. Включая, конечно, наиболее острый — разблокирование коммуникаций.

Накануне в ряде региональных и международных СМИ появились сообщения о возможном привлечении американской частной компании к обеспечению безопасности Зангезурского коридора — стратегического маршрута, который может соединить основной территорию Азербайджана с Нахчыванским эксклавом через юг Армении.

Информация вызвала резонанс в регионе. В офисе премьер-министра Армении даже заявили, что вопрос изучается, правда, воздержались от конкретных комментариев. Однако молчание азербайджанской стороны подтверждает, что в позиции официального Баку никаких изменений по данному вопросу не происходило. Ранее Азербайджан отвергал возможность участия какой-либо иностранной компании в вопросах безопасности коридора. Баку и сейчас подчёркивает, что вопросы безопасности на этой территории могут и должны быть рассмотрены без вовлечения третьих сторон.

Такое категоричное заявление Азербайджана отражает его последовательную позицию: Зангезурский коридор — это не только логистический проект, но и элемент национального суверенитета и стратегической безопасности, который не может быть предметом внешнего контроля. Появление подобных слухов может быть попыткой информационного давления или прощупывания реакции сторон, особенно в условиях геополитической конкуренции в регионе, где интересы России и Запада пересекаются всё острее.

Так или иначе переговоры между лидерами Азербайджана и Армении в Абу-Даби стали важным шагом на пути к заключению мирного соглашения. Впервые встреча прошла без участия внешних игроков — в нейтральной и символически значимой обстановке ОАЭ. Обсуждаемые на встрече ключевые вопросы — статус Зангезурского коридора, безопасность и дорожная карта мира демонстрируют готовность к двустороннему диалогу. Участники переговоров понимают, что их успех может стать историческим прорывом для всего Южного Кавказа. Азербайджан свою позицию обозначил, Армения согласилась с повесткой переговоров, которую предложил Баку. Хватит ли у Еревана решимости довести начатое до логического конца и поставить все точки над «i» в ближайшее время, осталось ждать недолго.