Ужесточение миграционной политики России ударит по экономике этой страны и карманам простых граждан. Об этом Minval заявил депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов. Массовые депортации, выдворение, притеснения и нападки на мигрантов, что в настоящее время наблюдается в России, приведут страну к большим финансовым потерям и коллапсу рынка труда, считает парламентарий.

По его словам, Россия одна из тех стран, которая включила сегмент мигрантов в экономику страны. Если пройтись по статистическим данным, то можно увидеть, как отдельные чиновники озвучивали разное количество работающих в России мигрантов. Например, в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции назвал проблему с миграцией в России непростой, сказав, что в стране насчитывается около 10 млн трудовых мигрантов. Позже, когда учет мигрантов передали в Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел России, была названа цифра — около 6 млн легальных мигрантов. Кроме того, по словам Путина, в стране может находиться от 2 до 4 млн нелегальных мигрантов.

Как видно, не все въезжающие в Россию иностранцы прибывают легально. Определенная часть мигрантов въехала в Россию обходным путем — с территории Беларуси, у которой с Россией нет пограничного контроля.

По данным Аллахверанова, позже, в ноябре 2024 года, были озвучены уточненные данные касательно нелегалов в России. Там насчитали порядка 1,2 млн человек. На фоне этих статистических показателей РФ взяла курс на ужесточение миграционного законодательства. В последствии, как и ожидалось, эти показатели пошли на убыль. Количество незаконных мигрантов с каждым месяцем уменьшалось.

Сегодня уже речь идет о нескольких миллионах легальных мигрантов, которые активно представлены в различных сферах экономики России, имеют трудовой патент и т.д., в том числе об азербайджанских мигрантах. Они занимают определенные пласты в сфере торговли, в строительном бизнесе, сельском хозяйстве и т.д.

«А что станет вмиг, если этих нескольких миллионов человек не будет в стране. Наступит коллапс, как минимум в сфере торговли, что ознаменуется резким скачком цен на всевозможные товары сельского хозяйства, в том числе на импортируемые продукты. Те же самые оптовые рынки Food Сity, «Садовод», по сути, стабилизируют ценовую политику страны. Если вдруг уничтожить всю эту систему оптовой торговли, то произойдет дисбаланс в ценовой политике. С другой стороны, мигранты представляют собой сравнительно дешёвую рабочую силу, что делает их привлекательными для найма строительными компаниями. Хотя оформление трудовых патентов и уплата социальных взносов, безусловно, осуществляется, работодатели нередко отдают предпочтение иностранным работникам, поскольку могут платить им меньшую заработную плату по сравнению с местными специалистами. Мигранты, как дешевая рабочая сила, также задействованы в различных сферах услуг и это не только объекты общественного питания. Взять хотя бы работу коммунальных структур», — подчеркнул депутат.

Если начнется процесс вытеснения трудовых мигрантов с рынка труда, это коснется также и тех, кто в качестве второго гражданства получил гражданство России. И они тоже не останутся за бортом всего этого процесса. Все это создаст неудобства на рынке труда для определенных структур. Помимо того, что огромные сферы, где задействованы мигранты, останутся без рабочих рук, отсутствие трудовых ресурсов означает резкое снижение налоговых поступлений в бюджет.

Тем не менее парламентарий уверен, что в России существуют соответствующие структуры, проводящие детальный анализ ситуации. Поэтому, несмотря на заявления некоторых представителей политических партий и фракций о необходимости сокращения числа мигрантов в стране, органы, отвечающие за ценовую политику, таможенные поступления и налоги, понимают, что резкое сокращение мигрантов серьёзно ударит по экономике. При этом в России отсутствует достаточное количество трудовых ресурсов, способных восполнить эти вакансии. Кроме того, остаётся неясным, будут ли мужчины, вернувшиеся с войны, готовы работать в тех сферах, которые ранее обеспечивались мигрантами.

«Сейчас стало модным высказывать мигрантофобские настроения, однако реальные ответственные структуры видят происходящее и понимают возможные последствия. Это не означает, что экономика полностью зависит от мигрантов, но отсутствие рабочей силы создает серьёзные проблемы для различных секторов экономики. Пострадают не только государственные органы. Тут убытки понесут даже простые граждане, сдающие квартиры иностранцам. В этой связи прагматичные эксперты настаивают на необходимости проведения более эффективной миграционной политики, а не на достижении нулевого уровня мигрантов в России», — прокомментировал Аллахверанов.