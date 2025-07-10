Азербайджан и Китай подписали меморандум о взаимопонимании в сфере международных грузоперевозок и развития транспортных коридоров. Документ заключён между ОАО «Азербайджанские железные дороги» и Государственной корпорацией «Китайские железные дороги» и рассматривается как важный шаг к укреплению евразийского транзита.

Особое внимание уделено развитию железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, которая обеспечивает выход китайских грузов в Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию. Стороны договорились расширить контейнерные перевозки через Каспий, развивать портовую инфраструктуру и довести пропускную способность до 10 поездов в сутки.

Ранее, в 2023–2024 годах, Азербайджан модернизировал грузинский участок Баку–Тбилиси–Карс, что стало ключевым вкладом в усиление Срединного коридора и транзитного потенциала страны.