Более 150 лет Россия правила Южным Кавказом, эксплуатируя его, доминируя и проводя колониальную политику «разделяй и властвуй».

Об этом пишет издание The Hill.

«Теперь Армения и Азербайджан устанавливают четкие границы — и у Америки есть историческая возможность помочь им. <…> Используя стратегию «разделяй и властвуй», чтобы удерживать Азербайджан и Армению в своей сфере влияния, Россия вызвала недовольство обеих сторон. Теперь же она, возможно, сближает обе стороны», — пишет издание.

Автор отмечает, что Вашингтон может предпринять два шага для усиления своего влияния в регионе, не приведя к эскалации.

«Первый вариант — инвестировать в инициативу Пашиняна «Перекрёсток мира» — геополитическую стратегию, направленную на включение Армении в «Средний коридор» посредством развития инфраструктуры, экономической интеграции и мирной дипломатии с Азербайджаном и Турцией. Инвестируя в этот проект, Вашингтон ещё больше укрепит «Средний коридор», который позволит транзитировать азиатские товары в Европу в обход России и Ирана, а также поможет Армении снизить зависимость от Москвы», — отмечается в статье.

Вторым шагом станет трёхстороннее оборонное сотрудничество с Азербайджаном и Израилем, стратегия, предложенная высокопоставленными израильскими парламентариями и премьер-министром Биньямином Нетаньяху:

«Такое сотрудничество должно быть направлено не столько на сдерживание России (которая, не собирается наносить удары по Азербайджану), сколько на сдерживание менее предсказуемого Ирана. Официальные лица и государственные СМИ Тегерана ведут информационную войну против Баку, обвиняя его в участии в израильской операции «Восстающий лев» в прошлом месяце, вербовке этнических азербайджанцев в качестве шпионов, а также в предоставлении Израилю возможности использовать свою территорию для нанесения ударов».

Издание отмечает, что подобный открытый вызов Москве со стороны обеих стран ещё пять лет назад казался невозможным. Однако два события подорвали позиции России в регионе — возвращение Карабаха под контроль Азербайджана и война в Украине.

На протяжении почти трёх десятилетий Россия использовала конфликт в Карабахе как инструмент влияния на Армению и Азербайджан. Аналогичную стратегию она применяла в Украине, Молдове и Грузии — поддерживая сепаратизм для давления. Но в случае с Карабахом давление шло одновременно на обе стороны. После успешных операций Азербайджана в 2020 и 2023 годах Москва утратила главный рычаг. С началом войны в Украине её возможности влиять на Южный Кавказ значительно сократились.

Тактика «разделяй и властвуй», применявшаяся Россией, вызывала всё большее раздражение как в Армении, так и в Азербайджане. И теперь Москва, может объединить обе стороны — уже против себя.