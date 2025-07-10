Переговоры между Алиевым и Пашиняном, которые продолжаются уже 3,5 часа, — это больше, чем дипломатический эпизод. Это, возможно, свидетельство готовности армянской стороны пересмотреть свою провальную тактику — и одновременно часть постепенного геополитического сдвига в регионе, который долгие годы дестабилизировали внешние акторы руками Армении. Отказ от внешнего посредничества, выбор нейтральной, но уважаемой площадки, и переход к двустороннему формату — всё это говорит о зрелости и стратегической самостоятельности Азербайджана. Об этом пишет Телеграмм канал Minval-LIVE.

Эта встреча демонстрирует, что эпоха навязанных «международных форматов» подходит к концу. Будущее Южного Кавказа — это будущее без внешнего диктата. И хотя подписание мира пока откладывается, сам факт прямого диалога — сигнал, что логика конфронтации исчерпала себя.

Парадоксально, но именно Армения сегодня нуждается в мире больше, чем когда-либо. И в Зангезурском коридоре — тоже. Позиции Пашиняна шаткие, и Баку вправе настаивать на чётких гарантиях, включая изменения в Конституции Армении, исключающие территориальные притязания.

В то же время не исключено, что Пашинян, ощущая внутреннее давление и потенциальные угрозы со стороны Москвы, может обратиться за негласной поддержкой к Турции и Азербайджану. Но условия этой поддержки ясны: Зангезурский коридор должен быть открыт.