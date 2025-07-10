Минувшей ночью Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области с применением ракет и беспилотников. Воздушная тревога длилась почти 10 часов.

В результате атаки в украинской столице погибли двое человек, ещё 14 получили ранения, девять из них были госпитализированы. В Киевской области ранен один мужчина.

В Шевченковском районе обломки дрона упали на жилой дом, вызвав пожар. В Дарницком районе загорелись заправка, гаражи и территория возле жилого дома. В Соломенском районе пострадала крыша нежилого здания, в Голосеевском вспыхнул грузовик, в Подольском — обломки упали на территорию нежилой застройки.

Несколько улиц в Киеве перекрыты.